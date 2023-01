Minder cocaïne in Rotterdamse haven, maar zorgen om uithalers blijven

In de Rotterdamse haven is het afgelopen jaar bijna 47.000 kilo cocaïne onderschept. Dat is aanzienlijk minder dan in 2021, toen er ruim 70.000 kilo in beslag werd genomen.

Ook zijn er minder 'uithalers' gearresteerd, vaak jonge verdachten die de cocaïne uit containers halen. Wel lijkt hun aantal de laatste tijd weer toe te nemen: de afgelopen weken zijn er tientallen vermoedelijke uithalers opgepakt. Het Openbaar Ministerie blijft dan ook bezorgd over deze vorm van criminaliteit.

Volgens het OM bedraagt de totale straatwaarde van de onderschepte drugs nog altijd "een duizelingwekkende 3,5 miljard euro". De vangsten zijn gedaan door het Hit and Run Cargo-team (HARC), een samenwerkingsverband van de douane, de FIOD, de zeehavenpolitie en het OM. In de veel kleinere haven van Vlissingen is 4000 kilo cocaïne gevonden, twee keer zo veel als in 2021.

Beveiliging opgeschroefd

Waarom er veel minder cocaïne in Rotterdam is onderschept, weten de betrokken organisaties niet zeker. Ze denken dat het is gelukt om betere barrières op te werpen voor criminelen, waardoor de smokkel via Rotterdam minder aantrekkelijk is geworden.

Zo werkt de douane inmiddels samen met Zuid-Amerikaanse landen waar de cocaïne vandaan komt. In Rotterdam wordt havenpersoneel gescreend om corruptie tegen te gaan. Ook is de beveiliging opgeschroefd, zodat het moeilijker is om containers met drugs weg te sluizen.