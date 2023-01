Netten in De Kuip tijdens klassieker tegen Ajax om spelers te beschermen

Als er netten rondom het hele veld worden geplaatst heeft dat gevolgen voor het aantal plaatsen in het stadion. Mogelijk is vak Z, aan de lange zijde waar veel vaste supporters zitten, niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar.

En dat is, samen met het plaatsen van de netten, tegen het zere been van supportersvereniging FSV De Feijenoorder. "Wij willen gewoon voetbal zien zonder netten", zegt Kees Lau, voorzitter van de supportersvereniging tegen de regionale omroep Rijnmond.

Dat er een mogelijkheid is dat vak Z gedeeltelijk of zelfs helemaal leeg moet blijven, ziet Lau dan ook niet zitten. "Je kan het als club niet maken om vanwege geruchten een vak leeg te houden. Dat is in alle jaren dat we tegen Ajax spelen nog nooit voorgekomen."

De laatste Feyenoord-Ajax was op 19 december 2021 zonder publiek vanwege de coronamaatregelen.