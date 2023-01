Dieven komen terug om gestolen konijn om te ruilen

Konijnendieven hebben de afgelopen week twee keer ingebroken bij kinderboerderij De Knotwilg in Lelystad. De eerste keer, in de Nieuwjaarsnacht, werden twee konijnen meegenomen. Een week later kwamen de dieven terug om één van de gestolen dieren, Lola, om te ruilen voor een ander exemplaar, Sneeuwvlokje.

Bij de eerste inbraak werden ook een grote ton konijnenvoer en een pak bodembedekking voor in een konijnenverblijf meegenomen. Bij een andere kinderboerderij, enkele kilometers verderop, werd diezelfde Nieuwjaarsnacht een konijnenhok gestolen.

Hoewel het gissen blijft, heeft Kunst wel een theorie over waarom de dieven Lola hebben teruggebracht om vervolgens de wat kleinere Sneeuwvlokje mee te nemen. "Het konijnenhok, dat vermoedelijk door dezelfde mensen is gestolen, is wat klein. Tegelijkertijd is Lola een aardig grote dame. Waarschijnlijk hebben ze gedacht: 'Joh, dit konijn is toch te groot, we gaan even ruilen'. Zo brutaal."

De kinderboerderij heeft aangifte gedaan van de diefstal en ook een oproep geplaatst op Facebook. "Ken je iemand die ineens twee konijnen heeft die lijken op de onze, meld het alsjeblieft. Ze worden hier echt gemist."

Ook vraagt de kinderboerderij om financiële steun om beveiligingscamera's te kunnen kopen. "Daarmee hopen we in ieder geval een afschrikkende werking te creëren, want dit willen we niet nog eens meemaken."