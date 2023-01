Recordboete voor Melbourne Victory na hevig supportersgeweld in derby

De Melbourne-derby werd op 17 december in de 22ste minuut stilgelegd nadat zo'n 150 supporters van Victory het veld hadden bestormd. City-doelman Tom Glover werd daarbij met een metalen bak in het gezicht geraakt door een fan en liep een hersenschudding op.

Metalen bak in gezicht

Victory moet een boete betalen van 550.000 Australische dollars, omgerekend ruim 350.000 euro. Mocht zich de komende drie seizoenen opnieuw supportersgeweld voordoen, dan worden de club tien punten in mindering gebracht. Victory mag de rest van het seizoen bovendien geen supporters meer meenemen naar uitwedstrijden.

De Australische voetbalbond FA heeft Melbourne Victory een recordboete en een reeks andere sancties opgelegd na het hevige supportersgeweld van vorige maand in de derby tegen Melbourne City.

De derby tussen Melbourne City en Melbourne Victoria in de Australische competitie werd afgebroken vanwege supportersgeweld. - NOS

FA-baas James Johnson omschreef de ongeregeldheden als de ernstigste die het Australische voetbal ooit heeft meegemaakt. "De sancties die we hebben opgelegd, zijn de zwaarste in het bestaan van de A-League. Deze sancties weerspiegelen onze wens om dit gedrag, en degenen die het in stand houden, uit onze sport te verwijderen."

Eerder kregen al zeventien supporters een stadionverbod, van wie drie levenslang. Het duel werd na de rellen gestaakt bij een 1-0 voorsprong voor Melbourne City. De wedstrijd wordt in april uitgespeeld.