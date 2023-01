Noodweer Californië eist tot nu toe 14 levens, kleuter verdwijnt in stroming

Het noodweer in de Amerikaanse staat Californië heeft al aan veertien mensen het leven gekost. Verder is de zoektocht gestaakt naar een kleuter die door de stroom werd meegevoerd. Het gevaar is nog niet geweken in Californië, gouverneur Newsom waarschuwt voor meer hevige regenval en zware stormen de komende dagen. In bijna 90 procent van de staat geldt nu een waarschuwing voor overstromingsgevaar, ruim 25.000 mensen zijn geëvacueerd. Het Witte Huis heeft steun toegezegd aan de staat aan de westkust. Alleen schoen gevonden In de plaats San Luis Obispo is de zoektocht naar een 5-jarige jongen na zeven uur gestaakt. Volgens de autoriteiten is de hoge waterstand en stroming te gevaarlijk voor de duikers. De jongen zat samen met zijn moeder in een auto toen ze werden overvallen door de overstromingen. Het lukte omstanders de moeder te redden, maar de jongen werd meegesleurd. Op dat moment gold er geen evacuatiebevel in dat gebied. Het enige wat er nu toe van de jongen is gevonden is een schoen. De lokale autoriteiten benadrukken dat hij niet is doodverklaard.

Afbeelding ter illustratie - AFP

Ook Montecito, bekend van de vele sterren die daar wonen zoals Oprah Winfrey, prins Harry en zijn vrouw Meghan en Ellen DeGeneres, is wederom geraakt door het noodweer. De 9000 inwoners van de plaats zijn opgeroepen te evacueren. De hevige overstromingen in de plaats komen precies vijf jaar na het dodelijke noodweer in 2018. Toen kwamen 23 mensen om het leven. 'Moeder natuur is niet blij' Voormalig talkshowhost DeGeneres plaatste een video op haar Twitterkanaal - goed voor bijna 77 miljoen volgers - waarin ze naast een kolkende rivier staat. "Dit is bizar. We moeten aardiger zijn voor Moeder Natuur, ze is niet blij met ons. Laten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen", zegt ze.

Californië kampt met noodweer. Onder meer Montecito waar veel sterren wonen, onder wie prins Harry, Oprah en Ellen DeGeneres, kampt met hevige wateroverlast. - NOS