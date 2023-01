Rus en Van Rijthoven sneuvelen direct in kwalificatie Australian Open

Tim van Rijthoven heeft zich niet weten te plaatsen voor de Australian Open. De Nederlander moest in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi geblesseerd opgeven. Ook voor Arantxa Rus viel het doek, net als voor Gijs Brouwer, Eva Vedder en Suzan Lamens.

Van Rijthoven, die op Wimbledon nog tot de achtste finales reikte, trad in het kwalificatietoernooi aan tegen de Zwitser Leandro Riedi, de nummer 157 van de wereld. De eerste set ging met 3-6 verloren, in de tweede trok Van Rijthoven zich bij een 0-3 achterstand terug. Hij maakte een gebaar waaruit bleek dat hij last had bij het serveren, wat kan duiden op een spierblessure.

Brouwer, die als qualifier bij de US Open verraste met het bereiken van de tweede ronde, ging in twee sets ten onder tegen de Argentijn Facundo Díaz Acosta: 6-7 (8), 4-6.

Rus eruit, Hartono door

Bij de vrouwen doen vier Nederlandse tennissters een poging om zich voor het hoofdtoernooi van de Australian Open te plaatsen. Rus, nummer 1 van Nederland en nummer 101 van de wereld, strandde echter in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi in Melbourne.

De Spaanse Jéssica Bouzas Maneiro was met 6-4, 6-0 te sterk.