In inflatiejaar 2022 werden vooral brood, melk, kaas, eieren en vlees duurder

Behalve oliën en vetten zijn in de supermarkt afgelopen jaar vooral melk, kaas en eieren enorm in prijs gestegen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat die laatste producten in december meer dan 28 procent duurder waren dan een jaar eerder.

Ook vlees en vis werden een stuk duurder, die stegen rond de 18 procent in prijs. Brood werd 16 procent duurder, groenten bijna 14 procent.

Gas en elektra bleven de grootste aanjager van de inflatie, al zijn de prijzen daarvan de laatste tijd wat aan het dalen.

Huurverhoging

Het CBS heeft de inflatie over heel 2022 vastgesteld op 10,0 procent. Sinds 1975 was de inflatie niet zo hoog. Ter vergelijking, in 2021 was de inflatie nog 2,7 procent.

Dat percentage is van belang voor bedrijven en verhuurders die dit jaar hun prijzen gaan verhogen. Daarvoor gebruiken ze doorgaans het inflatiecijfer dat het CBS heeft vastgesteld.

In de vrije huursector wordt dat cijfer niet gebruikt voor huurverhogingen. Daar is een maximum opgelegd van 4,1 procent.