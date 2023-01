Kan Sparta ook in beker stunten tegen PSV? 'Thuis halen we nog hoger niveau'

"Ik wil niet te hoog van de toren blazen", zegt de centrale verdediger. "Maar ik denk dat we vanavond hetzelfde niveau kunnen halen als zaterdag. En misschien nog wel een iets hoger niveau, omdat we nu thuis spelen."

Na de 0-0 van zaterdag in Eindhoven bij de herstart van de eredivisie heeft Bart Vriends een behoorlijke dosis zelfvertrouwen dat Sparta Rotterdam vanavond opnieuw kan stunten tegen PSV in de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi.

De Rotterdammers trokken de lijn van voor het WK moeiteloos door. Met een zesde plek in de eredivisie is Sparta de grote verrassing van het seizoen.

"Die wedstrijd tegen PSV was niet opeens iets nieuws", zegt Vriends dan ook. "Als je ons volgt, dan zie je dat dit het hele seizoen al gaande is. We zijn in goeden doen en dat hebben we ook in Eindhoven laten zien."

Credits voor Steijn

Waar ligt de kracht van Sparta? Het is lastig om geen verband te zien met de komst van trainer Maurice Steijn. Hij behoedde de 'Kasteelheren' eind vorig seizoen voor een bijna zekere degradatie en behaalt ook dit seizoen uitstekende resultaten.

"Ik kan niet anders zeggen dan dat het bijzonder knap is", vindt Vriends. "We hadden een wonderbaarlijk einde van het seizoen en we zijn gewoon doorgegaan in die flow. Het is zeker geen toeval."