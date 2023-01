Geheime documenten vicepresidentschap Biden in privékantoor gevonden

Advocaten van de Amerikaanse president Biden hebben in november ongeveer tien geheime documenten gevonden in een privékantoor van hem bij een denktank in Washington. De documenten zijn uit de tijd dat Biden vicepresident (van 2009 tot 2017) was van de Verenigde Staten, meldt een advocaat van het Witte Huis.

De documenten werden daags voor de start van de tussentijdse verkiezingen aangetroffen. De stukken zijn een dag later overhandigd aan het nationale archief. Het ministerie van Justitie onderzoekt de zaak.

Biden gebruikte het kantoor af en toe tussen 2017 en het begin van zijn presidentscampagne in 2020. De stukken werden gevonden toen zijn advocaten het kantoor opruimden. De documenten zouden in een afgesloten kast hebben gezeten.

Het is niet duidelijk wat de inhoud van de documenten is en waarom ze in een privékantoor lagen opgeslagen. Een deel van de stukken is aangemerkt als topgeheim, meldt CNN. Hoeveel is onduidelijk. Volgens een bron van CBS News bevatten de documenten geen nucleaire geheimen.

Biden wilde niet reageren op vragen van journalisten op een top in Mexico waar hij bij aanwezig is. Ook het ministerie van Justitie en het nationale archief hebben nog niet gereageerd op de kwestie.

Documenten Trump

Het ministerie van Justitie doet op dit moment ook onderzoek naar oud-president Trump, de voorganger van Biden. Het ministerie zegt bewijs te hebben dat hij meer dan driehonderd geheime documenten mee naar huis nam na zijn termijn als president. Zeker drie geheime stukken werden in een lade aangetroffen bij een huiszoeking op zijn landgoed Mar-a-Lago in de staat Florida..

"Wanneer gaat de FBI een inval doen in de vele huizen van Joe Biden, misschien zelfs in het Witte Huis? Die documenten zijn zeker niet vrijgegeven", zei Trump op zijn platform Truth Social.

En in het Huis van Afgevaardigde klinkt ook kritiek op de Democraat Biden onder de Republikeinen. "President Biden is zeer kritisch geweest over president Trump omdat hij per ongeluk geheime documenten naar huis meenam, en nu lijkt het erop dat hij hetzelfde heeft gedaan", zei volksvertegenwoordiger James Comer, die op het punt staat voorzitter te worden van de toezichtcommissie van het Huis. "Hoe ironisch."