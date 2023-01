Eerste raketlancering vanuit West-Europa mislukt, 'afwijking' gemeld

De eerste poging om een raket vanuit West-Europa te lanceren is mislukt. Ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit meldt dat het niet is gelukt om de raket, met negen satellieten, in een baan om de aarde te krijgen.

"Het lijkt dat we met een afwijking te maken hebben waardoor we niet in een baan om de aarde kunnen komen. We zijn de informatie aan het evalueren", meldt het bedrijf van de Britse zakenman Richard Branson op Twitter.

De start van de lancering verliep zonder problemen. Een omgebouwde Boeing 747, Cosmic Girl genaamd, steeg rond 23.15 uur Nederlandse tijd op met de 20 meter lange raket, genaamd Launcher One, onder de vleugel op in het zuiden van Engeland. Op 10 kilometer hoogte werd de raket rond middernacht boven de Atlantische Oceaan losgelaten.

Het was de bedoeling om negen satellieten ter grootte van een schoenendoos in een baan rond de aarde te krijgen, maar dat is dus niet gelukt. Wat er precies is misgegaan, is onduidelijk. De Cosmic Girl is wel veilig geland.

Belangrijke primeur

Het was voor het eerst dat er vanuit West-Europa een raket werd gelanceerd. Het werd daarom gezien als een belangrijke primeur voor de Europese ruimtevaart. De missie heet 'Start me up', naar een hit van The Rolling Stones.

Ruimtevaartdeskundigen noemen het een historische lancering omdat nooit eerder satellieten vanuit West-Europa de ruimte in zijn gebracht. Vanaf het Russische Kapoestin Jar, een lanceerbasis in het Europese deel van Rusland, worden al tientallen jaren raketten gelanceerd.

Meer dan tweeduizend ruimtevaartliefhebbers waren naar het vliegveld van Cornwall in Zuidwest-Engeland getrokken om getuige te zijn van het historische moment.

De Britse minister van Wetenschap, George Freeman, noemde de lancering een historisch moment. "Ervan uitgaande dat alles volgens plan verloopt, hebben we de Europese ruimterace gewonnen en zijn we het eerste land dat satellieten vanuit Europa lanceert", zei hij voor het opstijgen tegen persbureau Reuters. "We geven vanavond een sterk signaal af dat we van plan zijn een macht te zijn in de ruimte-economie van morgen."

Vier eerdere lanceringen

Virgin Orbit heeft al vier keer eerder op dezelfde manier satellieten in een baan rond de aarde gebracht, maar die toestellen stegen allemaal op in de Verenigde Staten.

Twee van de satellieten die zijn gelanceerd zijn van het Britse ministerie van Defensie. Verder zit er een zogenoemde aardeobservatiesatelliet van Oman tussen en drie Britse testsatellieten.

Het voordeel van dit lanceringssysteem is dat de locatie van de satellieten nauwkeuriger bepaald kan worden en de raket minder last heeft van luchtweerstand als die vanaf grote hoogte wordt gelanceerd.