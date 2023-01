Zeker twaalf doden bij protesten Peru

Bij protesten in de Zuid-Peruaanse stad Juliaca zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen. Er ontstonden gewelddadige botsingen tussen demonstranten en veiligheidstroepen bij de luchthaven van de stad. Zeker 38 mensen zijn gewond geraakt.

Het is al maanden onrustig in het Latijns-Amerikaanse land. Begin december werd oud-president Castillo afgezet. De demonstranten eisen dat zijn opvolger, Dina Boluarte, terugtreedt en dat er nieuwe verkiezingen komen. Die verkiezingen zijn al vervroegd van 2026 naar 2024.

Ook willen betogers dat Castillo wordt vrijgelaten uit de gevangenis. Castillo werd half december gearresteerd wegens 'rebellie', nadat hij per decreet het parlement had ontbonden om een afzettingsprocedure tegen hem te voorkomen.

Hij zit achttien maanden in voorarrest in afwachting van het strafonderzoek. Enkele uren na zijn toespraak stemde het parlement alsnog voor zijn afzetting en stelde vicepresident Dina Boluarte aan als zijn opvolger.

Afgelopen weekend probeerden demonstranten de luchthaven al te bestormen. Daarbij vielen meerdere gewonden. In totaal zijn er bij demonstraties, inclusief de laatste, 34 doden gevallen, meldt de nationale ombudsman.

"We vragen dat geweld door ordehandhavers wettig, noodzakelijk en proportioneel is en we dringen er bij het openbaar ministerie op aan om snel onderzoek te doen om de feiten op te helderen", schrijft de ombudsman op Twitter.