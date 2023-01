Ook gewijzigd Arsenal heeft in de FA Cup geen moeite met Oxford United

Arsenal heeft - anders dan vorig seizoen - de derde ronde in het toernooi om de FA Cup overleefd. De koploper in de Premier League won met 3-0 bij Oxford United, dat twee niveaus lager (League One) acteert, en wacht nu in de vierde ronde de bekerkraker tegen landskampioen Manchester City.

Arsenal speelde voor deze gelegenheid niet in het traditionele rood, maar in witte shirts, waarmee de Londense club aandacht wilde vragen voor de toenemende jeugdcriminaliteit in de Britse hoofdstad. Die actie is onderdeel van de campagne 'No More Red' - verwijzend naar het bloed dat niet zou moeten vloeien - dat de club samen met Adidas voert om jongeren beter tegen het geweld te beschermen en ze veilige ruimtes te bieden.

De shirts - vorig seizoen werkte Arsenal het (verloren) FA Cup-duel met Nottingham Forest overigens ook al in het wit af - verdwijnen niet in de verkoop, maar gaan naar personen die een positief verschil proberen te maken in hun gemeenschap.

Gewijzigde opstelling

Tegen Oxford, met de 27-jarige Amsterdammer Djavan Anderson in de basis, weken niet alleen de tricots af van het gebruikelijke, ook de opstelling was flink gewijzigd ten opzichte van het laatste optreden. Van de ploeg die vorige week in het eigen Emirates Stadium startte tegen Newcastle United (0-0), waren alleen Gabriel, Eddie Nketiah, Bukayo Saka en Gabriel Martinelli ook van de partij in Oxford.