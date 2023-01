Haagse 'horrorpollers' weer omlaag na nieuwe ongelukken

Twee verzinkbare palen in Den Haag die bekendstaan als de 'horrorpollers' gaan weer tijdelijk uit. Ook de nieuwste maatregelen die de gemeente heeft genomen om te voorkomen dat automobilisten op de bewegende paaltjes botsen, lijken onvoldoende te werken: in de afgelopen weken knalden er alweer auto's op de pollers, meldt Omroep West.

De palen, die automatisch de grond in zakken voor lijnbussen en hulpdiensten, werden in juni 2021 door de gemeente geplaatst in Escamplaan bij het HagaZiekenhuis. Het gebeurt geregeld dat auto's achter zo'n lijnbus of hulpdienst aan rijden en de paal omhoogkomt voordat ze eroverheen zijn.

Sinds het plaatsen van de palen botsten er tientallen auto's tegenaan. Maatregelen als waarschuwingsborden en verkeersregelaars leken de ongelukken niet te voorkomen.

Paaltjes langere tijd uitgeschakeld

Na meer dan vijftig aanrijdingen besloot de gemeente afgelopen najaar om de pollers tijdelijk buiten werking te stellen en eerst nog meer maatregelen te nemen. Zo werd er een groene coating op het wegdek aangebracht bij het begin van de busbaan met daarop groot het woord 'lijnbus'.

Na de aanpassingen gingen de paaltjes weer aan, maar de maatregelen hebben niet het gewenste effect gehad. Nu heeft de gemeente besloten om de pollers weer voor langere tijd uit te zetten en op zoek te gaan naar een betere oplossing, zo laat een woordvoerder van de gemeente aan Omroep West weten. Het is niet duidelijk hoe lang de paaltjes uit blijven.