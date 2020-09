Bennett sprint in groene trui naar ritzege op Champs-Élysées

Bennett sprint naar tweede ritzege in de Tour en wint op de Champs-Élysées - NOS

Sam Bennett heeft de slotetappe van de Ronde van Frankrijk op de Champs-Élysées gewonnen. De Ierse sprinter zette daarmee de kroon op zijn Tour die hij afsluit in de groene trui als winnaar van het puntenklassement.

Bennett versloeg wereldkampioen Mads Pedersen en Peter Sagan in de sprint in Parijs. De 29-jarige Tourdebutant won in de tweede week al een etappe, op Île de Ré verwees hij Caleb Ewan toen naar de tweede plaats.

Cees Bol, in de eerste week nog een keer tweede en een keerde derde in een massasprint, kwam niet verder dan de achttiende plek.

Pogacar viert feest

Zo sensationeel als de tijdrit op zaterdag verliep, zo weinig gebeurde er in de slotrit die het Tourpeloton sinds 1975 elk jaar naar de Champs-Élysées brengt.