AZ versterkt zich met Australische WK-doelman Ryan: 'Hij was onze topkandidaat'

Deze winter was Ryan als aanvoerder van zijn land nog actief op het WK, waarin Australië in de achtste finales werd uitgeschakeld door Argentinië. Hij speelde ook op de WK's van 2014 en 2018 en heeft 79 interlands op zijn naam staan.

"Je hoeft maar één keer naar de club en zijn geschiedenis te kijken om te zien dat AZ een goede en ambitieuze club is", zegt Ryan op de website van AZ. "Er is een hoop om voor te spelen en ik droom ervan om samen met het team het hoogste van het hoogste te behalen."

AZ heeft met Mathew Ryan een nieuwe doelman vastgelegd. De Australiër komt over van FC Kopenhagen en tekent voor 1,5 jaar in Alkmaar.

Ook in clubverband heeft de 30-jarige keeper een schat aan ervaring. Hij speelde in Europa bij Club Brugge, Valencia, KRC Genk, Brighton en kortstondig bij Arsenal en Real Sociedad, voordat hij in augustus bij Kopenhagen belandde. Bij de Deense topclub was hij geen basisspeler.

Topkanditaat

"Hij heeft op verschillende niveaus laten zien dat hij goed is en was vanaf het begin onze topkandidaat", zegt Max Huiberts, directeur voetbal van AZ. "We zochten iemand die er direct staat als hij fit is. Dat is hij. Alles past wat dat betreft in het plaatje."

Bij AZ, dat vijfde staat in de eredivisie, stond dit seizoen Hobie Verhulst in elke competitiewedstrijd onder de lat. De 29-jarige keeper ging enkele malen opzichtig in de fout. Tweede doelman Peter Vindahl vertrok onlangs naar het Duitse 1.FC Nürnberg.

AZ speelt woensdag in de KNVB-beker tegen Excelsior en treft zaterdag Heerenveen in de eredivisie. Het is niet zeker of Ryan in een van die duels al zijn debuut kan maken, AZ moet eerst een werkvergunning krijgen voor de keeper.