Twee Belgische kerncentrales in Antwerpen en Hoei blijven nog tien jaar langer open

België laat twee kerncentrales in Antwerpen en Hoei tien jaar langer dan gepland energie opwekken. Na maanden onderhandelen hebben de Belgische overheid en de Franse energiemaatschappij Engie een akkoord bereikt over de centrales Doel 4 en Tihange 3.

Er is afgesproken dat Engie uiterlijk in de winter van 2026 beide centrales klaar heeft gemaakt voor een langere levensduur. De Belgische regering besloot eerder om alle zeven kerncentrales uiterlijk in 2025 te sluiten, maar herzag dat besluit vanwege de energiecrisis die voortkwam uit de Russische inval in Oekraïne. Nu staat dus vast dat twee van de zeven Belgische kerncentrales tot zeker 2035 openblijven.

Kosten radioactief afval

De onderhandelingen duurden lang omdat Engie onder meer korting wilde op de kosten van het bergen van radioactief afval. De Belgische overheid en Engie stappen beiden voor de helft in een vennootschap dat de verlenging gaat beheren. Dat betekent dat de staat mee gaat delen in de winst maar ook moet opdraaien voor eventuele extra kosten.

Volgens premier De Croo is het akkoord "een hoeksteen voor de zekerheid van toekomstige energiebevoorrading." België telt zeven kerncentrales, die samen goed zijn voor ongeveer de helft van het totale elektriciteitsverbruik.

De kerncentrales van Doel bevinden zich net over de Nederlands-Belgische grens, in de haven van Antwerpen. Kerncentale Doel 4 werd in 1985 in gebruik genomen. Doel 3 werd in september vorig jaar afgekoppeld van het elektriciteitsnetwerk en was de eerste Belgische kerncentrale die voorgoed stopte, in het kader van de kernuitstapwet uit 2003.

In Hoei, in de provincie Luik, staan de drie kerncentrales van Tihange aan de oevers van de Maas. Tihange 1 werd in 1975 geopend, Tihange 2 in 1983 en Tihange 3 in 1985.