ANWB ziet voorlopig meer ongelukken op de skipistes die nog open zijn

Nederlanders op skivakantie lijken dit jaar vaker een ongeluk op de piste. De ANWB Alarmcentrale zag in de kerstvakantie een toename van zo'n 30 procent in het aantal meldingen in vergelijking met het jaar ervoor.

Daarbij moet worden aangetekend dat er vorig jaar veel minder mensen gingen skiën vanwege de toen geldende coronamaatregelen. Maar ook de geringe sneeuwval speelt een rol. De pistes die wel open zijn, zijn ijziger en bovendien drukker.

Sinds eind december hebben veel populaire skigebieden in de Alpen nauwelijks kunnen rekenen op verse sneeuw door de uitzonderlijk warme winter. Op veel plekken zijn de groene weides nog volop zichtbaar. "En dat hebben mensen gezien op de beelden. Dat leidt ertoe dat ze naar hoger gelegen skigebieden gaan. Daar wordt het dan weer drukker en is de kans op ongelukken ook groter", zegt woordvoerder Markus van Tol van de ANWB.

Voorlopige cijfers

De ANWB Alarmcentrale is voor reizigers een aanspreekpunt als ze een ongeluk krijgen op skivakantie. Ze zien daar vooral meldingen binnenkomen over verdraaide knieën, armletsel en gescheurde kniebanden.

Het gaat hierbij om een eerste beeld van het wintersportseizoen, benadrukt Van Tol. "Dit was nog het eerste bedrijf van de wintersport. De drukte gaat nog komen: de meeste Nederlanders gaan in de voorjaarsvakantie en je weet niet wat dan de omstandigheden zijn."

Het is in ieder geval altijd verstandig om goed voorbereid op de piste te staan, alhoewel skiërs dat doorgaans wel zijn, zegt de ANWB. "Wintersporters zijn doorgaans mensen die dit vaker doen. Maar het is wel van belang dat je goed uitgerust bent en je conditie op peil is, zodat je beter tegen een stootje kan op de piste."

Minder gewonden, meer doden

In Oostenrijk zien ze dit seizoen gemiddeld genomen minder gewonden door ongevallen op de berg. Wel komen er dit winterseizoen meer mensen om in de skigebieden daar.

De ÖKAS, een organisatie die cijfers bijhoudt over het aantal ongevallen in de Oostenrijkse berggebieden, meldt dat er sinds november tot nu toe dertien skiërs zijn omgekomen na een ongeluk. Dat zijn er meer dan in de afgelopen tien jaar, het gemiddelde in die periode was zeven slachtoffers per jaar.

Twee van de dertien slachtoffers dit seizoen komen volgens de cijfers uit Nederland. Een van hen is een Nederlands meisje van 12. Zij kwam op Eerste Kerstdag om het leven toen ze tegen een boom botste.

In het gebied Le Mont Dore, in de Auvergne ligt ook weinig sneeuw: