Venlo doet geen aangifte van projectie 'White Lives Matter'

Burgemeester Scholten van Venlo gaat geen aangifte doen van de projectie van de tekst "White Lives Matter" in de stad, eind december. Volgens de burgemeester is het Openbaar Ministerie in Rotterdam al een onderzoek begonnen en hebben aangiftes op dit moment geen toegevoegde waarde, laat een woordvoerder van de burgemeester aan 1Limburg weten.

De tekst, die onder meer wordt gebruikt in neonazistische en Amerikaanse witte racistische kringen, werd op 28 december geprojecteerd op een UWV-gebouw in Venlo. De leus werd tijdens Oud en Nieuw om klokslag 00.00 uur ook op de Erasmusbrug in Rotterdam geprojecteerd. Het is niet bekend of de mensen achter de actie in Venlo ook verantwoordelijk zijn voor de projectie in Rotterdam.

Burgemeester Scholten reageerde met afschuw op de actie in Venlo, die hij "verwerpelijk en on-Venloos" vond. Hij kondigde toen aan een aangifte te overwegen, maar heeft vandaag na overleg tussen de gemeente en politie besloten dit niet te doen.

Bij het OM in Rotterdam loopt een groter onderzoek naar het incident rondom de jaarwisseling op de Erasmusbrug. "Venlo voorziet het OM daarin wel van de nodige informatie over wat er in Venlo is gebeurd", aldus de woordvoerder. Het is niet bekend of het OM ook strafrechtelijk onderzoek doet naar het voorval in Venlo.