Gal wordt Nederlands kampioen met Toto junior, een afstammeling van Totilas

Dressuurruiter Edward Gal heeft in Ermelo voor de elfde keer de nationale titel veroverd. In het zadel van Toto junior - een afstammeling van zijn illustere paard Totilas - was hij een klasse apart.

De 9 jaar oude Toto had pas in juli zijn GP-debuut gemaakt in Schijndel. Op Totilas won Gal in het verleden alle grote prijzen behalve olympisch goud, omdat het paard voor Londen 2012 verkocht werd.

Gisteren zonden we onderstaande reportage uit over Edward Gal en Toto junior.