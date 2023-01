Arjen Lubach verkozen tot Mediapersoon van het Jaar

Presentator Arjen Lubach is verkozen tot Mediapersoon van het Jaar. In het museum Beeld & Geluid kreeg hij de prijs uit handen van de winnaar van vorig jaar, André van Duin.

De prijs wordt elk jaar uitgereikt door Broadcast Magazine. Dit jaar werd voor het eerst, op aandringen van Van Duin, geen onderscheid gemaakt tussen Omroepvrouw en -man van het Jaar. De komiek noemde het vorig jaar gek dat dit onderscheid er nog was in tijden van inclusie, waarna de prijs genderneutraal werd gemaakt.

Een veelgenoemde kanshebber voor de award van dit jaar was Tim Hofman vanwege zijn uitzending van het programma Boos over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, begin vorig jaar. In zijn bedankspeech grapte Lubach dat hij het fijn vond dat de organisatie had besloten dat Hofman al genoeg prijzen heeft gehad.

Na het succes van Zondag met Lubach begon de presentator vorig jaar februari met het dagelijkse satirische programma De Avondshow, dat ook een succes werd. De twee seizoenen die tot nu toe zijn gemaakt trokken doorgaans meer dan een miljoen kijkers per uitzending. Het derde seizoen start op 23 januari.

'Gekke titel'

Lubach bedankte zijn team bij het in ontvangstnemen van de prijs. "Het is een gekke titel. Iedereen weet dat ik zonder mijn programma nooit deze prijs gewonnen zou hebben en dat ik zonder mijn team mijn programma nooit had kunnen maken." Hij noemde het een eer de prijs uit handen van André van Duin te mogen ontvangen.

Vorige maand eindigde Lubach ook al op de eerste plek van de Media100, de jaarlijkse lijst van de honderd meest invloedrijke mensen in de Nederlandse media.