Katje ternauwernood gered uit vuilniswagen

In Oss hebben vuilnismannen vanochtend een levende kat gevonden in hun vuilniswagen. Zij hoorden iets in de wagen en troffen het diertje tussen het afval aan, meldt de dierenambulance.

De vuilnismannen hadden net containers geleegd aan de Oostwal in Oss. Vervolgens hoorde een van hen iets achterin hun vrachtwagen. Toen hij ging kijken, ontdekte hij een katje tussen de vuilniszakken.

Na de vondst reden de mannen meteen naar de gemeentewerf waar zij de dierenambulance inschakelden. Medewerkers van de dierenambulance wisten het beestje te bevrijden, meldt Omroep Brabant.

Zwervertje

Bij de dierenarts bleek dat het diertje onderkoeld was. Inmiddels is de kat naar de dierenopvang in Oss gebracht, waar hij kan aansterken en wordt gewassen.

Hoe de kat tussen het vuil is beland, is niet bekend. Mogelijk zat het dier in een van de containers. "Het kan zomaar een zwervertje zijn op zoek naar eten", zegt de dierenambulance.

Of de kat van iemand is, is niet duidelijk. "We weten alleen dat de kat niet is gechipt. Welk geslacht het beestje heeft is nog niet bekend", zegt de dierenambulance. "Eerst moet het beestje even bijkomen van dit avontuur."