Bolsonaristas achter bestorming Brazilië, wie zijn ze en wat willen ze?

Voor ongeveer een kwart van het Braziliaanse electoraat is Bolsonaro een politieke held. De afgelopen vier jaar steunen ze hem onvoorwaardelijk. In Bolsonaro hebben ze een vertegenwoordiger gevonden die hun mening deelt.

Met zijn verhaal spreekt hij miljoenen mensen aan. De grote evangelisch-christelijke groepen in Brazilië maken deel uit van zijn achterban. Maar hij geeft ook een stem aan miljoenen Brazilianen die ontevreden zijn over hun toekomstperspectief, over de corruptie en over de groeiende criminaliteit.

Na vier jaar gelooft een deel van zijn achterban dat ook. Bewijs voor fraude wordt niet gevonden. Toch accepteert een deel van de Brazilianen de verkiezingsuitslag niet. Dat is overigens niet alleen vanwege de vermeende fraude. Lula was al twee keer eerder president van Brazilië, maar werd na zijn laatste termijn veroordeeld wegens corruptie. Na anderhalf jaar wordt de veroordeling geannuleerd en komt Lula vrij.

Bij de presidentsverkiezingen in oktober neemt Bolsonaro het op tegen zijn aartsrivaal, de linkse Luiz Inácio Lula da Silva. De twee kandidaten zijn in de peilingen verwikkeld in een nek-aan-nekrace. Uiteindelijk wint Lula met een kleine meerderheid de verkiezingen.

Wat willen ze bereiken?

Na de verkiezingsuitslag zijn er in het hele land protesten. Een kleine radicale groep van de Bolsonaristas slaat hun kamp op voor legerkazernes. Ze willen dat het leger ingrijpt, door een staatsgreep te plegen en zo Bolsonaro aan de macht te houden.

Een idee dat niet helemaal uit de lucht komt vallen. Brazilië was ruim twintig jaar een militaire dictatuur, tussen 1964 en 1985. Bolsonaro is een voorstander van de dictatuur, zo laat hij geregeld doorschemeren. Bolsonaro heeft zelf een militaire opleiding en dient ruim vijftien jaar in het Braziliaanse leger. Tijdens zijn presidentschap suggereert hij meerdere malen dat hij met steun van het leger, zijn tegenstanders in het parlement wel een lesje zal leren.

Dit scenario is bij een deel van zijn achterban blijven leven. Ze willen dat de militairen de macht overnemen. Om het leger onder druk te zetten, kamperen aanhangers van Bolsonaro al maanden voor legerkazernes. Ook die in Brasilia. Maar de militairen houden zich afzijdig en reageren niet echt op de protesten. Op 1 januari wordt president Lula geïnaugureerd en is hij officieel president van Brazilië. Met de bestorming van de parlementsgebouwen hoopte een deel van de Bolsonarista's misschien een situatie te forceren, waarin het leger alsnog zou ingrijpen.

Maar zover is het niet gekomen. De actie van de kleine groep Bolsonaro-aanhangers wordt in plaats daarvan door de meeste Brazilianen veroordeeld. Van links tot rechts, ook binnen de Bolsonaristas, zijn mensen geschrokken en boos. De bestorming kan er dus wel eens toe leiden dat de eisen van deze radicale groep Bolsonaristas juist minder steun gaan gaan vinden in het land.