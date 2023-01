We zijn minder fysiek gaan winkelen, maar wel gerichter

Juweliers, speelgoedwinkels en elektronicazaken lijken wat meer in de winkelstraten te verschijnen. Marktonderzoeker Locatus ziet een voorzichtige opleving bij fysieke winkels. Maar dit betekent niet dat we ook meer de stad in gaan om te winkelen.

De bezoekersaantallen zitten nog niet op het niveau van voor corona, en dit zal waarschijnlijk ook zo blijven, vertelt hoogleraar marketing aan Nyenrode Business Universiteit Kitty Koelemeijer. "Mensen hebben geleerd wat de voordelen zijn van online kopen, ze gaan dit nu combineren. Tegelijkertijd zet de stijging van online winkelen veel minder hard door dan tijdens de pandemie."

"We zien wel dat er gerichter wordt gewinkeld", zegt Paul te Grotenhuis van INretail. "De mensen die komen winkelen, kopen ook echt wat. Ze komen niet alleen een blik werpen." Er zijn ook meer speciaalzaken, zegt hij. "Vroeger had je bijvoorbeeld geen legowinkels en nu wel. Die doen het hartstikke goed. En dat terwijl er niet overal meer een Intertoys zit." Bij speciaalzaken komt ook een bepaalde mate aan schatzoeken en ondersteuning kijken, zegt Koelemeijer.

Retaildeskundige Cor Molenaar ziet ook een verandering. "Mensen winkelen niet meer omdat het moet, maar omdat het aantrekkelijk is. Vroeger waren winkels gewoon een doorgeefluik van producten, nu kan dit online. Winkelen moet nu leuker zijn, je moet je gelukkig voelen in een winkel."

Van het web naar de straat

Naast een toename aan speelgoedwinkels, zijn er ook steeds meer webwinkels die fysieke winkels openen waar klanten kunnen shoppen. Deze trend begon al voor de lockdown. "Klanten willen ook een stukje zekerheid en dat kunnen bedrijven zo bieden", stelt Molenaar. Ze hebben zo een plek om naartoe te gaan als er iets mis is of om uitleg te vragen. Voor bedrijven is het grootste voordeel het contact met de klant, vertelt Molenaar.

Kledingwinkel Sophie Stone maakte afgelopen najaar de stap en opende na zes jaar online een winkel in Utrecht. "Het bevalt heel goed", vertelt chef fashion Anna Sophie Slingerland. "In een fysieke winkel kunnen we mensen beter adviseren. Ze doen ook minder snel een miskoop en dat betekent voor ons weer minder retourneringen." Klanten kunnen in de winkel pakketjes ophalen en terugbrengen, ook om het milieu niet verder te belasten, zegt Slingerland.

Daarnaast komen artikelen online niet altijd tot hun recht. "Pas in een fysieke winkel kunnen mensen voelen hoe zacht een trui van alpacawol is of hoe lekker de kleding zit. We verkopen nu bijvoorbeeld veel meer jeans, omdat dit online vaak lastig shoppen is voor de klant." "Het is het zintuigelijke wat winkelen aantrekkelijk zou moeten maken", zegt hoogleraar Koelemeijer. "Je kan dingen voelen, aanraken, producten vergelijken. Het helpt je bij het kiezen."

Het winkelnetwerk moet worden aangepast

"De functie van het centrum verandert", zegt Te Grotenhuis van INretail, "naast winkelen horen nu wonen, horeca en cultuur erbij. Het heeft niet meer die monofunctie die het jaren heeft gehad." Cor Molenaar stelt dat uiteindelijk vooral de essentiële winkels en de grote namen over zullen blijven in de winkelstraat. "Je gaat naar de bakker, de slager of de Kruidvat voor producten die je nodig hebt, maar waarvoor je niet gaat winkelen."

"De afgelopen periode was natuurlijk heel mooi", vertelt Te Grotenhuis, "feestdagen, de dertiende maand, uitverkoopperiode, maar ook omdat men de tijd had om recreatief te shoppen." Dit zal de komende maanden weer minder worden. "Ik zie nog steeds ketens die de deuren van hun fysieke locaties sluiten, omdat ze het niet redden", zegt Koelemeijer. "Het winkelnetwerk, waar vroeger alles om draaide, zal aangepast moeten worden."