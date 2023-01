Grootste islamitische begraafplaats van Nederland gaat open

De islamitische begraafplaats in Almere, die in 2007 is geopend, is nu nagenoeg vol. Voor de begraafplaats in Zuidlaren is er nog plek voor zo'n 200 moslims. Lang gaat het niet duren voor ook deze begraafplaats vol ligt, sinds de opening in het begin van de coronapandemie zijn er al 1300 mensen begraven.

Toch was er niet veel plek om dat voor elkaar te krijgen. Twee islamitische begraafplaatsen en een paar begraafplaatsen met een islamitisch deel was het aanbod de afgelopen jaren.

"Dan gaat het vooral om de jonge generatie moslims", zegt Saïd Bouharrou, initiatiefnemer van de begraafplaats in Arnhem. "Toen de coronapandemie uitbrak en repatriëring niet meer mogelijk was, is de bewustwording groter geworden onder moslims. Ik zag om mij heen dat mensen begonnen te beseffen dat ze liever in Nederland begraven wilden worden."

In Arnhem komen deze week 16.000 begraafplekken vrij waar moslims geheel volgens de voorschriften van de islam begraven kunnen worden. Een uitkomst voor het toenemende aantal moslims dat niet in het land van herkomst van de familie begraven wil worden. - NOS

"In Nederland is het erg moeilijk om juridisch te zorgen dat iemand oneindig op een plek kan rusten", aldus Bouharrou. "Wij hebben een stichting opgericht die wordt beheerd door de nabestaanden van de mensen die begraven liggen. Daarnaast is de begraafplaats aangemerkt als beschermd natuurgebied en betaal je een eenmalig bedrag waar alle onderhoudskosten voor de toekomst inzitten. Zo kunnen we oneindige grafrust bieden."

Het geringe aanbod aan islamitische begraafplekken heeft te maken met de voorschriften die in de Koran staan beschreven. De eeuwigdurende grafrust is daar een voorbeeld van. Dit houdt in dat een graf nooit en te nimmer mag worden geruimd.

Er zijn meer voorschriften die horen bij het islamitisch begraven. Zo moet een lichaam binnen 24 uur onder de grond liggen, niet in een kist, maar in een lijkwade. Daarbij moet een lichaam op de rechterzij rusten en gericht zijn naar Mekka. Ook is het van belang dat onbekenden niet boven elkaar worden begraven en dat het graf weinig versiersels kent.

"We hebben drie jaar lang keihard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen, maar het was het waard", zucht initiatiefnemer Bouharrou.

Ook Muhsin Köktas, voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid dat tal van moskeeën vertegenwoordigt, ziet de nieuwe islamitische begraafplaats wel zitten. "Het is een heel positieve ontwikkeling voor de moslimgemeenschap. We zijn vier generaties verder in Nederland en je ziet dat moslims steeds vaker hier begraven willen worden. Dat kan nu ook. Dat is een goed teken, want wanneer je ergens begraven kan worden, is het pas echt jouw land."

Islamitische begraafplaatsen door heel het land

De Arnhemse begraafplaats zorgt er met 16.000 plekken voor dat er de aankomende jaren genoeg plek is voor moslims om begraven te worden in Nederland. "Maar er moeten meer islamitische begraafplaatsen bij", stelt Bouharrou. "We hebben al een tweede locatie op het oog. Uiteindelijk hopen we zo'n vier regionale begraafplaatsen te kunnen realiseren."

Niet alleen Bouharrou is daarmee bezig, ook anderen zetten zich in voor islamitische begraafplaatsen. Zo zijn er plannen om in Rotterdam, Utrecht en Tiel zo'n begraafplaats op te richten.