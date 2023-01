Heerenveen maanden zonder geblesseerde aanvoerder Van Beek

Van Beek verstapte zich tijdens de wedstrijd in Waalwijk kort voor tijd en moest ondersteund door twee verzorgers het veld verlaten. Nader onderzoek in het ziekenhuis wees de ernst van de blessure uit.

Sc Heerenveen moet het langere tijd doen zonder aanvoerder Sven van Beek. De 28-jarige verdediger heeft zaterdag in het duel bij RKC Waalwijk, dat in 0-0 eindigde , een zware achillespeesblessure opgelopen en staat naar verwachting enkele maanden aan de kant.

Van Beek, die in de zomer van 2021 Feyenoord verruilde voor sc Heerenveen, was dit seizoen bij de Friezen in alle competitiewedstrijden van begin tot eind van de partij. Heerenveen staat in de eredivisie op de achtste plaats met 24 punten uit vijftien wedstrijden.