Vanavond op tv: Spermakwaliteit holt achteruit • Protesten Brazilië

Arrestaties in Brazilië

Gisteren bestormden duizenden Bolsonaro-aanhangers het Braziliaanse Hooggerechtshof, het parlement en het presidentiële paleis in Brasilia. De politie wist de gebouwen na drie uur te ontruimen en zette daarbij onder meer traangas in. Ook vandaag was het onrustig. Honderden mensen zijn aangehouden, maar hoeveel mensen er exact zijn vastgezet is niet duidelijk.

We bespreken de gebeurtenissen tot nu toe met hoogleraar Latijns-Amerikaanse Studies Kees Koonings.