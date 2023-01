Van Nistelrooij baalt van misstappen Ajax en Feyenoord, stelt Drommel op in beker

Dat gaat PSV wel doen met een andere doelman: Joël Drommel. "Die gaat de wedstrijden in de beker keepen dit seizoen", vertelt Van Nistelrooij een dag voor de wedstrijd. Drommel stond een tijd lang als basisspeler in het doel in Eindhoven, maar verloor die plek eind vorig seizoen.

De pijn is nog niet weggezakt. "Helaas niet, die pijn blijft bij mij. Het wordt eigenlijk erger." Dan is het prettig dat het volgende duel al voor de deur staat. Dinsdagavond in de KNVB-beker. Tegen een bekende: Sparta. Een kans op revanche.

Het deed Ruud van Nistelrooij juist meer pijn, dat zondagse puntenverlies van Ajax en Feyenoord . PSV had een dag eerder in eigen huis ook al competitiepunten verspeeld tegen Sparta (0-0). En twee dagen later beseft de PSV-trainer dat dat een gemiste kans was. "Teleurstellend."

"Uiteraard zijn we bezig, en ben ik bezig, om nog iets toe te voegen. We hebben de maand januari daarvoor. En ik benadruk dat het nodig is, dat de versterking welkom is. Maar dat is logisch."

Over de doelman, die dit seizoen één potje bij Jong PSV keepte, is Van Nistelrooij positief. "Joël is een topprof. Wij vinden hem een heel goede keeper, we geloven in hem. Hij is klaar om het bekertoernooi te keepen. Hij is ook een eerste keeper. Die lijn kon hij bij PSV niet doortrekken, maar ik ben ervan overtuigd dat hij het niveau van eerste keeper aankan."

Van Nistelrooij wil dit seizoen zijn hele selectie gebruiken. En zo iedere speler het gevoel geven dat die erbij hoort. "Dat vind ik een belangrijk aspect. We hebben de breedte, we hebben de spelers die het niveau hebben om te spelen."

Wat betreft het spel zal er weinig veranderen ten opzichte van de vorige ontmoeting met Sparta, denkt Van Nistelrooij. En dat komt ook door Sparta-trainer Maurice Steijn. "Zijn hand is zeer zichtbaar. Hij heeft Sparta in de eredivisie gehouden en vanaf zijn komst is de boel gekanteld, dus dat geloof in elkaar en tussen de spelersgroep en trainer is natuurlijk gigantisch."