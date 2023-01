Griekspoor na toernooizege: 'Is nog niet helemaal tot me doorgedrongen'

De 26-jarige Griekspoor was zaterdag de beste in het Indiase Pune. Na een meeslepend gevecht in drie sets rekende hij af met de Fransman Benjamin Bonzi.

Tallon Griekspoor is de twaalfde Nederlandse man die een ATP-toernooi heeft gewonnen. "Dat er maar twaalf zijn, is nog niet helemaal tot me doorgedrongen", zegt de tennisser vanuit zijn hotelkamer in het Australische Melbourne.

Des te opmerkelijker is zijn comeback. "Vanaf bal één in de eerste wedstrijd was het heel solide. Ik serveerde goed - dat heeft me enorm geholpen - en nu sta ik met een beker in mijn hand", zegt Griekspoor.

Afgelopen december brak hij met zijn trainer Raemon Sluiter. "We hebben wat verschillende inzichten op bepaalde manieren van spelen, mentaal en fysiek", zei de tennisser daar eerder over.

'Apart, winnen zonder coaches erbij'

Hij maakte een doorstart met de tenniscoaches Kristof Vliegen - die eerder al zijn coach was - en Dennis Schenk. Maar hij nam naar India alleen zijn fysieke trainer mee, Bas van Bentum, met wie hij door is gevlogen naar Melbourne voor de Australian Open. "Dat is wel apart, om m'n eerste titel te winnen zonder m'n nieuwe tenniscoaches."