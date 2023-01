Weer een topland voor Martínez, die de nieuwe bondscoach van Portugal wordt

Roberto Martínez is de nieuwe bondscoach van Portugal. De Spanjaard stopte na een mislukt WK in Qatar als trainer van het Belgische elftal en is bij Portugal de opvolger van de opgestapte Fernando Santos.

De 49-jarige Martínez kende wisselende successen als trainer van België. Hij haalde met een gouden generatie voetballers de halve finales van het WK 2018, maar reikte op het EK in 2021 slechts tot de kwartfinales. In Qatar strandde hij met zijn ploeg al in de poulefase, na een pijnlijke nederlaag tegen Marokko en een gelijkspel tegen Kroatië.

Voor zijn dienstverband bij de Belgische bond was Martínez trainer bij Swansea City, Wigan Athletic en Everton. Eind maart staat hij voor de eerste keer voor de groep bij Portugal, dat dan EK-kwalificatieduels met Liechtenstein en Luxemburg afwerkt.