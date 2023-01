Honderden arrestaties bij leeghalen kamp Bolsonaro-aanhangers in Brazilië

Aanhangers van president Lula vragen zich af hoe het kan dat de lokale politie niet voorbereid en ogenschijnlijk verrast was door de protesten van gisteren. Op sociale media werd al dagen gesproken over protestacties. Lula heeft beloofd dat alle verantwoordelijken gestraft zullen worden.

Gisteren bestormden duizenden Bolsonaro-aanhangers het Braziliaanse Hooggerechtshof, het parlement en het presidentiële paleis in Brasilia. De politie wist de gebouwen na drie uur te ontruimen en zette daarbij onder meer traangas in.

Sommige aanhangers van de oud-president hebben het leger meermaals gevraagd om in te grijpen: ze vinden dat de verkiezingswinst van Lula oneerlijk is, waarvoor overigens geen enkel bewijs is.

De meeste mensen zijn inmiddels aangehouden en per bus afgevoerd naar het politiebureau, melden Braziliaanse media. De nieuwssite G1 meldt dat 1200 mensen zijn opgepakt. Op het bureau wordt onderzocht wie welke rol had bij de bestorming van overheidsgebouwen van gisteren.

In Brazilië heeft de politie een kamp van Bolsonaro-aanhangers grotendeels ontruimd. Honderden mensen bivakkeerden de afgelopen maanden voor het hoofdkwartier van het Braziliaanse leger in Brasilia. Bij de actie zijn honderden agenten ingezet, melden lokale media.

Bolsonaro zelf verblijft in de Verenigde Staten. Hij ging eind december naar Florida, kort voor de beëdiging van zijn opvolger Lula als president. Bolsonaro heeft zijn opvolger nooit gefeliciteerd en de verkiezingsuitslag ook niet erkend. Hij schreef op Twitter dat er met de bestorming van overheidsgebouwen "een lijn" was overschreden.

Vragen over visum Bolsonaro

Meerdere politici van de Amerikaanse Democratische Partij vinden dat Bolsonaro de VS uit moet worden gezet. "De Verenigde Staten mogen geen toevluchtsoord zijn voor deze autoritaire man, die het binnenlands terrorisme in Brazilië heeft aangewakkerd. Hij zou teruggestuurd moeten worden naar Brazilië", zei Congreslid Joaquin Castro tegen CNN.

President Biden noemde de bestorming eerder "schandalig".

Zeer waarschijnlijk zit Bolsonaro op een zogeheten A1-visum in de VS, bedoeld voor diplomaten. Bolsonaro was nog staatshoofd toen hij afreisde naar de VS, waardoor er mogelijk geen verlooptermijn op zijn visum zit. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wil hier tegen internationale persbureaus verder niets over zeggen.