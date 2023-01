'Voor Damar': zes dagen na hartstilstand Hamlin is NFL klaar voor play-offs

Het was een bemoedigende foto. Aangesnoerd in zijn ziekenhuisbed maakt Damar Hamlin, zes dagen geleden getroffen door een hartstilstand, een hartje met zijn handen. En laat hij de americanfootballwereld weten: er kan weer gespeeld worden.

All of #BillsMafia is standing with Damar Hamlin. #LoveForDamar @BuffaloBills pic.twitter.com/7fW4pvIMtN

En wat hij zag was om kippenvel van te krijgen. Na alle steunbetuigingen vooraf wonnen de Bills in het eigen Highmark Stadium met 35-23 van New England Patriots. Hamlin zag onder meer hoe ploeggenoot Nyheim Hines de kick-off van de Patriots in een keer terugliep naar de endzone.

Hamlin, die op vrijdag al zijn ploeggenoten toesprak via een videoverbinding, was in staat om de wedstrijd tegen de Patriots vanuit het ziekenhuis te volgen en reageerde op sociale media zelfs op wat hij zag.

Afgelopen maandag zagen de Bills-spelers nog van dichtbij hoe hun medespeler Hamlin op het veld van Cincinnati Bengals in elkaar zakte. Hamlin werd op het veld gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis van Cincinnati.

The @BuffaloBills return the opening kick. You couldn't write this script. 📺: #NEvsBUF on CBS 📱: Stream on NFL+ https://t.co/Zuxd3911Wt pic.twitter.com/8SexEVXpTN

De rekenaars van de NFL wisten al snel te melden dat het precies drie jaar en drie maanden geleden was dat de Bills voor het laatst een kick-off in een ruk terugbrachten tot in de endzone van de tegenstander. Het rugnummer van Hamlin bij de Bills... 3.

Zo'n geslaagde kick-off-return is al relatief zeldzaam, laat staan twee in een wedstrijd. Toch was dat precies wat Hines deed tegen de Patriots. Slechts tien spelers in de geschiedenis van de NFL presteerden hetzelfde.

En diep in het vierde kwart deed quarterback Josh Allen ook nog een duit in het zakje door met een monsterworp vanaf eigen helft Stefon Diggs de endzone in te sturen.