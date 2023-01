Ontruiming Duitse dorp Lützerath begint op zijn vroegst woensdag

De ontruiming voor bruinkoolwinning van het Duitse dorp Lützerath begint op z'n vroegst woensdag. Het wordt volgens de politie een grote operatie die weken kan duren.

De operatieleider zei in een persconferentie dat de activisten die het dorp bezet houden zich goed hebben voorbereid. De politie schatte hun aantal gisteren op 2000, maar verwacht dat er meer mensen naar Lützerath komen, ook vanuit het buitenland. Er is een protestkamp opgebouwd en er zijn barricades opgericht.

De politie weet niet wat ze in de huizen en gebouwen zal aantreffen. "Of er vallen zijn gemaakt, of mensen zich hebben vastgebonden of vastgeketend. Er zijn mensen die in bomen van dertig meter hoog zitten, met allerlei touwen door elkaar heen, met mensen erin. Dat maakt het ook moeilijk voor de politie om dit op een goed manier te doen."

Ook is er nog de afgrond van 40 meter diep aan de rand van het dorp, waar de mijn begint en de demonstranten zich mogelijk willen opstellen.

Geen goed teken

"Dit wordt een moeilijke operatie met veel risico's", zei de hoofdcommissaris van Aken vanmorgen al tegen de regionale zender WDR. De afgelopen weken verliepen de protesten over het algemeen vreedzaam, maar gisteravond werden er stenen naar agenten gegooid of geslingerd. "Dat is geen goed teken", zei hij.

Volgens hem zijn de meeste demonstranten vreedzaam ingesteld, maar is een kleine groep bereid geweld te gebruiken. "Zo ging het eerder ook." De politie gaat ervan uit dat de op geweld beluste demonstranten zich tussen de vreedzame zullen begeven. Dat maakt ingrijpen tegen hen moeilijker, ook omdat beelden hiervan in de publieke opinie tot verontwaardiging kunnen leiden.

Demonstranten zien hoe een graafmachines steeds dichter bij Lützgerath komen: