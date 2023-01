Schiphol zag aantal passagiers verdubbelen in 2022

Het aantal reizigers dat vorig jaar via Schiphol vloog is verdubbeld. In 2022 telde Schiphol 52,5 miljoen vertrekkende, aankomende en overstappende passagiers. In coronajaar 2021 waren dat er 25,5 miljoen.

Ondanks de verdubbeling is Schiphol nog niet op het oude niveau van voor de uitbraak van het coronavirus. In 2019 verwelkomde Schiphol 71,1 miljoen passagiers.

Chaos door personeelstekort

De luchthaven werd vanaf de meivakantie mede door het personeelstekort overrompeld door de vliegbehoefte, waardoor er lange wachtrijen ontstonden. Iets waar de Tweede Kamer en de vakbonden al voor waarschuwden.

De grote chaos met lange wachtrijen bij de beveiliging werd door Schiphol geweten aan de grote personeelstekorten en niet aan de eigen tekortkomingen, schrijft NH Nieuws. Te midden van de aanhoudende chaos stapte Schiphol-topman Dick Benschop in september op. Hij is inmiddels opgevolgd door Ruud Sondag.

Nieuwe chaos

Volgens vakbond FNV is er nog altijd een groot tekort aan personeel bij de luchthaven en dus vreest de vakbond voor nieuwe chaos. Schiphol zou niet klaar zijn voor de zomer, stelt FNV-campagneleider Joost van Doesburg.

De luchthaven organiseert samen met de luchtvaartmaatschappijen binnenkort een banenmarkt om de tekorten aan te vullen.

Sinds de zomer van 2021 geldt een beperking in het aantal vertrekkende passagiers en vluchten om uitpuilende vertrekhallen te voorkomen. Die noodmaatregel geldt vooralsnog tot eind maart. Volgende week maakt Schiphol bekend of er genoeg personeel is geworven om vanaf april de beperking op te kunnen heffen.