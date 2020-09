Ajax schuift zonder enige problemen RKC opzij

Na sc Heerenveen, Vitesse en PSV is ook Ajax na twee competitieduels nog zonder averij. De Amsterdammers hadden in de Johan Cruijff Arena ondanks een matige wedstrijd geen problemen met RKC Waalwijk: 3-0.

Dusan Tadic opende met een omhaal de score en kort daarna werd een treffer van Zakaria Labyad door de VAR geannuleerd wegens een overtreding van Lisandro Martínez. Labyad zette zijn naam later alsnog op het scorebord.

Uitblinker Kudus

Na een pass van uitblinker Mohammed Kudus, die debuteerde in de eredivisie, zette Noussair Mazraoui voor en ging de bal via de schouder van Labyad in het doel. Daarnaast negeerde arbiter Bas Nijhuis de roep om een strafschop voor Ajax omdat Melle Meulensteen de bal weliswaar tegen zijn arm kreeg, maar de arm wel naast zijn lichaam had.