'Superman' López heeft nieuwe wielerploeg, ondanks dopingverdenking

Miguel Ángel López stapt weer op de fiets. De Colombiaanse wielrenner werd gehoord in een Spaans dopingonderzoek, maar dat weerhield hem er niet van een contract tot het einde van het jaar te tekenen bij het Colombiaanse Medellín-EPM, een ploeg op continentaal niveau.

Zo stapte hij in 2021 op de voorlaatste dag van de Vuelta opeens van de fiets uit onvrede over de beslissingen van zijn toenmalige ploegleiders bij Movistar. López, die op dat moment vierde stond, gooide daarmee een topklassering in het klassement uit het raam.

Na een onvermijdelijke scheiding keerde López terug naar zijn oude werkgever Astana.

Dopingarts Maynar

In juni werd López opeens gearresteerd op het vliegveld van Madrid in het kader van een onderzoek naar dopingarts Marcos Maynar. López werd verdacht van smokkel van verboden middelen voor de arts, maar uiteindelijk slechts gehoord als getuige.

Na enkele weken hief Astana zijn voorlopige schorsing weer op. Zo kon López gewoon de Vuelta rijden, waarin hij vierde werd in het eindklassement.

Nadat er nieuwe feiten over López waren opgedoken vanuit de Spaanse justitie over de dopingzaak, werd 'Superman' in december alsnog door Astana ontslagen.