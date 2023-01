Biden in Mexico voor aanpak illegale migratie en criminaliteit

De Amerikaanse president Biden is op bezoek in Mexico voor een bezoek aan president López Obrador. Het is voor het eerst in tien jaar dat een Amerikaanse president het buurland bezoekt. Ook de Canadese premier Trudeau is in Mexico. De drie landen proberen afspraken te maken over migratie, criminaliteitsbestrijding en handel.

Voor zijn bezoek aan Mexico stopte Biden in El Paso, in Texas, bij het metershoge grenshek tussen de VS en Mexico dat zijn voorganger Trump liet optrekken. Dagelijks proberen honderden migranten en vluchtelingen uit Zuid- en Midden-Amerika illegaal de grens naar de Verenigde Staten over te steken. Vorig jaar werden er bijna 2 miljoen aangehouden.

De burgemeester van de grensplaats riep vorige maand de noodtoestand uit, omdat de opvangcentra vol zitten en mensen buiten moeten slapen.

Afgelopen donderdag voerde Biden nieuwe immigratiewetten in, bedoeld om migranten te ontmoedigen naar de VS te komen. Cubanen, Haïtianen en Venezolanen zullen worden tegengehouden bij de grens en het aantal nationaliteiten dat kan worden teruggestuurd naar Mexico wordt uitgebreid.

'Als je van plan bent die reis te ondernemen, blijf weg van onze grens', sprak Biden. Hij wil een systeem invoeren waarbij mensen de asielprocedure al in eigen land kunnen beginnen, zodat dat niet allemaal aan de grens moet gebeuren. Biden wil hen eerst asiel laten aanvragen in de landen waar ze doorheen reizen, zoals Mexico, voordat ze het in de VS proberen. Anders krijgen ze sowieso geen asiel.