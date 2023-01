Tweede dode reuzenhaai binnen maand tijd aangespoeld in Zeeland

Voor de tweede keer in een maand is er in Zeeland een dode reuzenhaai aangespoeld. Vanochtend werd een dier van drie meter lang gevonden bij de Schor van Baarland, langs de Westerschelde. In december werd bij het dorpje Domburg eenzelfde vondst gedaan.

"Ze kunnen tussen de zes en de acht meter lang worden, dus het is wel een dingetje", reageert Jaap van der Hiele van het Reddingsteam Zeedieren bij Omroep Zeeland. "Je verwacht niet dat er een tweede reuzenhaai in één maand aanspoelt. Dat is wel apart."

Normaal gesproken zitten reuzenhaaien volgens Van der Hiele meer aan de Engelse kant van de Noordzee. Dat de dieren nu in Nederland aanspoelen, zou volgens hem door de stroming kunnen komen.

Verplaatsen onmogelijk

De gevonden haai in Baarland is in staat van ontbinding en dus al geruime tijd overleden. Desondanks zijn de contouren van de ruggengraat nog te zien. Van der Hiele gaat het dode dier niet verplaatsen. "Het is allemaal week vlees, dus verplaatsen is niet mogelijk", zegt hij.