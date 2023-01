Tsjechische oud-premier Babis vrijgesproken van miljoenenfraude

De Tsjechische oud-premier Andrej Babis is vrijgesproken van miljoenenfraude met EU-subsidies. Dat bepaalde de rechter in Praag vandaag.

Babis werd ervan beschuldigd 2 miljoen euro aan Europees geld te hebben weggesluisd voor de bouw van een luxe resort, iets buiten Praag; de oud-premier had volgens het Openbaar Ministerie in Tsjechië verdoezeld dat hij de eigenaar was, om zo voor subsidie in aanmerking te kunnen komen.

Het bedrijf dat het resort runt is onderdeel van Agrofert, het miljardenbedrijf van Babis dat hij heeft ondergebracht in een zogenoemd trustfonds. Het OM kan nog wel in hoger beroep tegen de uitspraak van vandaag.

Demonstraties

Het onderzoek naar Babis duurt al jaren. In 2019 staakte het OM in Praag het onderzoek, omdat er geconcludeerd werd dat er geen sprake was van een misdrijf. Uit protest gingen vervolgens honderdduizenden Tsjechen de straat op. Daarop concludeerde het landelijke OM dat de zaak heropend moest worden.

Van premier naar president

Het vermogen van Babis wordt geschat op 3,2 miljard euro. Daarmee is hij een van de rijkste Tsjechen. Toen Babis premier werd, droeg hij zijn imperium over aan twee trustfondsen.

De vrijspraak is een opsteker voor Babis, die komende vrijdag meedoet aan de presidentsverkiezingen in Tsjechië. Hij wordt beschouwd als een van de kanshebbers voor het presidentschap, dat in de Tsjechische politiek voornamelijk een ceremoniële functie is.