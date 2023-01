Ruim 150 bouwvakkers stikstoffabriek Zuidbroek voor dichte poort

Ruim 150 bouwvakkers van Ballast Nedam Industriebouw keerden vanochtend onverrichter zake huiswaarts. Ze mogen het bouwterrein van de stikstoffabriek in Zuidbroek, dat behoort tot hoofdaannemer Air Products, niet op.

Gisteren werd bekend dat Air Products het contract met de onderaannemer - Ballast Nedam Industriebouw dus - had opgezegd vanwege een conflict. Werknemers van Ballast Nedam en door hen aangestelde onderaannemers waren sinds vorige week al niet meer welkom op de bouwplaats.

Een rechter bepaalde dat de fabriek eerst afgemaakt moest worden en dat beide kibbelende partijen nadien maar verder moesten ruziën over de afwikkeling. Daardoor meldden tientallen bouwvakkers zich alsnog vanochtend bij de poort van het bouwterrein.

"We moeten nog 3 procent in dit hele belangrijke project. Je zou zeggen: zet even de schouders eronder om het werk af te maken. Dan leggen we de conflicten later wel bij", reageerde bestuurder Olav Padberg van Ballast Nedam bij RTV Noord nadat hij zijn medewerkers huiswaarts had gestuurd.