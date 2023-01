Treinen tussen Amsterdam, Utrecht en Eindhoven rijden weer na koperdiefstal

Het treinverkeer tussen Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal en Eindhoven Centraal rijdt weer normaal. Door koperdiefstal bij het spoor was het traject vanochtend ontregeld.

Rond 04.45 uur ontdekte de politie dat kabels langs het spoor bij Hedel in Gelderland kapot geknipt waren. De kabels zijn inmiddels vervangen en er worden metingen gedaan om na te gaan of alles goed werkt, aldus een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail.

De koperen draden zijn cruciaal voor onder meer seinen en wissels. Als die kapot zijn, zijn treinen op het traject niet meer zichtbaar voor de verkeersleiding.

Afname koperdiefstal

Het aantal koperdiefstallen op het spoor is in de afgelopen tien jaar gestaag afgenomen. ProRail heeft in 2011, toen er meer dan 500 koperdiefstallen werden geteld, maatregelen genomen. In 2019 was het aantal koperdiefstallen afgenomen tot 65.

Zo gingen speciale incidentenbestrijders op zoek naar sporen van koperdiefstal in voorbereiding en lagen medewerkers soms nachten lang onder een camouflagenet langs het spoor, op zoek naar koperdieven.

Bekijk in de video hieronder hoe ProRail-medewerker Patrick Melisse de koperdieven probeerde op te sporen: