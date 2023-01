Actievoerder verstoort nieuwjaarstoespraak burgemeester Maastricht

Een actievoerder heeft zondagavond de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Penn-te Strake van Maastricht verstoord. Heel lang duurde de actie niet: een bewaker greep in en verwijderde de man uit de zaal.

De actievoerder vroeg aandacht voor de situatie van daklozen in de Limburgse gemeente. Er wordt volgens hem te weinig naar daklozen omgekeken. "Al twaalf jaar lang zitten ze in een vies gebouw", zei hij, terwijl hij een spandoek vasthield.

L1 schrijft dat de actievoerder drie jaar geleden de situatie rondom de 24-uursopvang al bij de burgemeester heeft aangekaart. "Dat pand is onveilig en onhygiënisch. Het kan gewoon niet meer." Maar de benodigde actie vanuit de gemeente is volgens de man vooralsnog uitgebleven.

Burgemeester wil in gesprek

De burgemeester liet direct na het incident weten in gesprek te willen met de actievoerder. "Wij schrikken niet van zulke acties. We proberen er naar te luisteren, maar het is niet altijd makkelijk het voor iedereen goed te doen", zei ze.