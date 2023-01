Mbappé in de bres voor Zidane na uitspraken bondsvoorzitter: 'Zidane is Frankrijk'

Kylian Mbappé is op Twitter ingegaan op uitspraken van Noël Le Graët, de voorzitter van de Franse voetbalbond, over Zinédine Zidane. De aanvaller van PSG vindt dat La Gaët met meer respect over Zidane zou moeten spreken.

Vorige week maakte de Franse bond bekend het contract van bondscoach Didier Deschamps tot 2026 te verlengen. Na de verloren finale van het WK in Qatar tegen Argentinië waren daar in de media twijfels over en werd Zidane geopperd als eventuele vervanger.

Daar ging La Gaët op in: hij liet weten dat hij in Zidane nooit een optie had gezien. "Zinédine Zidane, ik zou hem nog niet eens opnemen. Wat zou ik hem moeten zeggen? 'Hallo meneer, maak je geen illusies. Kijk maar verder, want ik ben net een contract overeengekomen met Didier'?"

Over de toekomst van Zidane, in 2021 vertrokken als trainer van Real Madrid, wordt al een tijd flink gespeculeerd. Hij zou volgens ESPN onlangs een aanbod van de Amerikaanse bond, om de in opspraak gekomen Gregg Berhalter als bondscoach te vervangen, hebben afgeslagen.