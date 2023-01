Na zilver op zinderend allroundtoernooi stapt Eitrem alsnog uit zijn comfortzone

Sander Eitrem - Getty Images

Hij kan de eerste Noorse Europese allroundkampioen worden in meer dan dertig jaar. Maar terwijl het publiek begint te geloven dat Johann Olav Koss eindelijk een opvolger kan krijgen, biedt Eitrem aan Patrick Roest zijn excuses aan. Moeilijke kruising, Roest houdt in De twee kwamen even daarvoor in de laatste ronde naast elkaar de kruising op. Roest moest Eitrem, komend vanuit de buitenbocht, voorrang verlenen. Hij verloor een hoop snelheid en daarmee de leiding in het klassement voor de afsluitende tien kilometer. Maar waarom zou Eitrem daar zijn excuses voor aanbieden? Hij had het volste recht daar voorrang te nemen.

Bekijk de 1.500 meter voor mannen bij de EK allround in Hamar. - NOS

De 20-jarige uitdager van de uiteindelijke kampioen Roest is een verlegen man. Een comfortzone heet niet voor niets een comfortzone, zal hij redeneren. Verzoeken voor een televisie-interview wijst hij voorafgaand en tijdens het toernooi met een vriendelijke glimlach af. In het Engels de pers te woord staan, kost hem veel energie. Liever niet. Misschien later. "Hij is er een beetje bang voor. Hij komt heel snel op als topatleet en is het niet gewend. Ik denk dat het gewoon wat tijd nodig heeft", zegt zijn coach Bjarne Rykkje.

Sander Eitrem maakt indruk bij de EK allround indruk op de 5.000 meter, maar hij wil zondagochtend niet voor de camera verschijnen om zijn verhaal te doen. - NOS

Dankzij die ijzersterke 1.500 meter begint EK-debutant Eitrem en niet drievoudig wereldkampioen Roest als klassementsleider aan de tien kilometer. Hij oogt rustig, waar Roest zichzelf nog eens op zijn bovenbenen slaat. Als teken aan zichzelf: nú moet het gebeuren. 1,78 seconde moet hij goedmaken op de Noor en vanaf de eerste ronde pakt Roest een voorsprong. Soms wat groter, soms wat kleiner dan de benodigde marge. Vlaggen, truien, maar lang niet vol Zo vol als het eens was, is het Vikingskipet geen moment tijdens de Europese kampioenschappen, bij sprint- noch allroundtoernooi. Noorse vlaggen, Noorse truien, ze zijn wel te zien, maar kolken doet het stadion niet.

Noorse fans op de tribune in Hamar - ANP

Wel zo subtiel is daardoor is het geluid als Eitrem, zo halverwege de race, een paar rondes achter elkaar sneller is in de rondetijd. Hij rijdt weliswaar op achterstand, maar loopt steeds iets in. Wat door de hal gaat is een hoopvol gezoem, met een interval van tussen de 31,2 en 31,5 seconden. Ook tegen het einde van de slotafstand is schaatseditie zoveel van Noorwegen-Nederland nog niet beslist.

Voor de neutrale kijker was dit fantastisch en voor de Nederlandse kijker helemaal. Bjarne Rykkje

En dan versnelt Roest. Maar Eitrem ook. "Ik had het gevoel dat ze een beetje op elkaar aan het wachten waren, maar uiteindelijk was Roest net iets frisser aan het einde", aldus Rykkje. Roest gaat van rondjes 31 naar 30'ers naar vier 29'ers op rij. Eitrem pareert, wordt door Rykkje met vuistjes en duimpjes naar voren gestuwd, maar kan er slechts één 29'ers uitpersen. Pas na 9.200 meter is wel duidelijk dat Roest zijn titel gaat prolongeren. Rykkje: "Het was intens, zowel bij de mannen als de vrouwen", vergeet hij ook Ragne Wiklund niet, de eerste Noorse vrouw ooit op het podium van een EK allround. "Voor de neutrale kijker was dit fantastisch en voor de Nederlandse kijker helemaal."

Bekijk de reactie van Bjarne Rykkje, de bondscoach van Noorwegen, na de EK allround in Hamar. - NOS

Die Nederlandse kijker hoort Roest zeggen dat die tien kilometer voor iedereen leuk was, behalve voor hemzelf en Eitrem. Maar wat vindt de Noorse hoofdrolspeler daar zelf van? Wil hij daar op camera aan het einde van het toernooi niet toch wat over vertellen? Een laatste poging. Als alle huldigingen er al op zitten, het Wilhelmus voor de derde en vierde keer in het weekeinde heeft geklonken en Roest en Antoinette Rijpma-de Jong met een lauwerkrans over het middenterrein lopen. Opgetogen ondanks de nederlaag Eitrem staat ondanks het verlies opgetogen met het zilver om zijn nek tussen de bankjes waar de rijders zich omkleden. Hij gaat op de foto met zijn coaches. Of hij niet toch, na zo'n zinderende strijd, een reactie wil geven? Met twee schaatsen, twee bosjes Noorse tulpen en een flesje water in de hand, loopt Eitrem mee richting de interviewpositie. Nog steeds aarzelend, het zit nu eenmaal niet in zijn natuur, maar Eitrem overwint zijn zenuwen. "Ik ben heel blij met al mijn races, vooral de tien kilometer. Het is mijn thuisbaan en het publiek was geweldig, ik denk dat dat veel geholpen heeft."

Bekijk de reactie van Sander Eitrem na de EK allround in Hamar. - NOS