Wekdienst 9/1: Lancering raket in VK • Proces Rachel Hazes tegen Coldeweijer

Goedemorgen! Bij goed weer wordt vanavond voor het eerst vanaf Brits grondgebied een raket gelanceerd en Rachel Hazes staat in een rechtszaak tegen juicevlogger Yvonne Coldeweijer. Eerst het weer: er zijn enkele buien. Tijdens die buien is er kans op onweer en hagel. Soms breekt de zon goed door. Het wordt zo'n 8 tot 9 graden en het waait af en toe flink.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Vanavond is misschien de lancering van de eerste ruimteraket vanaf Britse bodem, in Cornwall. Of de raket van Virgin Orbit, die satellieten de ruimte in zal brengen, de lucht in gaat hangt af van het weer.

Vandaag begint in Rotterdam-Zuid de renovatie van het drukke kruispunt de Roseknoop. Weggebruikers en reizigers in het openbaar vervoer in Rotterdam-Zuid moeten de komende ruim anderhalf jaar rekening houden met omleidingen, vertraging en verkeershinder. Het project is naar verwachting in september 2024 afgerond.

In de rechtbank van Amsterdam staan Rachel Hazes en juicevlogger Yvonne Coldeweijer tegenover elkaar. Hazes wil dat Coldeweijer een rectificatie plaatst over een video waarin zij beweringen doet over de verstandhouding tussen Rachel Hazes en haar zoon André.

De Duitse politie houdt een persconferentie over de ontruiming van het dorp Lützerath, dat vanwege de bruinkoolwinning dreigt te verdwijnen. Naar verwachting wordt aangekondigd hoe het dorp wordt ontruimd. Het dorp wordt momenteel bezet door klimaatactivisten.

Wat heb je gemist? De Braziliaanse oud-president Bolsonaro ontkent dat hij betrokken is bij de bestorming van overheidsgebouwen in de hoofdstad Brasilia. Op Twitter schrijft hij dat vreedzame demonstraties bij een democratie horen, maar hij veroordeelt het plunderen en binnendringen van openbare gebouwen. Bolsonaro is momenteel in de VS. Duizenden aanhangers van de rechtse oud-president bestormden gisteren het parlementsgebouw in de hoofdstad Brasilia, omdat ze menen dat zijn opvolger Lula de verkiezingswinst aan fraude heeft te danken. Ordetroepen konden het gebied na enkele uren weer in handen krijgen, ruim 400 mensen werden opgepakt. Lula veroordeelde bestorming en noemde deelnemers fascisten.

De bestorming van het machtscentrum - AFP

Ander nieuws uit de nacht: Winkelleegstand naar laagste niveau in 10 jaar: Eind vorig jaar stonden 12.700 winkelpanden leeg, 1700 minder dan begin vorig jaar. Met 6 procent is de leegstand weer terug op het niveau van 2011.

Opnieuw Chinese legeroefeningen rond Taiwan: Het Chinese leger heeft voor de tweede keer in veertien dagen militaire oefeningen uitgevoerd in de buurt van Taiwan. Het Taiwanese leger zegt dat het 57 Chinese gevechtsvliegtuigen heeft gezien, waarvan de helft in het luchtruim van Taiwan.

Prins Harry wil met veelbesproken boek grip krijgen op 'eigen verhaal': In een interview met de Britse zender ITV klaagde Harry over 38 jaar verdraaiingen door anderen. Harry zei dat hij nog steeds houdt van zijn familie en dat hij hen niet wil beschadigen.

En dan nog even dit: Dat er weinig sneeuw in de Alpen ligt is deels toeval. Er stroomt deze winter heel veel warme lucht de Alpen binnen. Maar op lange termijn is er een serieuze klimaatverandering merkbaar. En dat heeft gevolgen voor het toerisme, merken ze ook in Tirol.

