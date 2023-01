Winkelleegstand naar laagste niveau in 10 jaar, zelfs speelgoedzaken geopend

Eind 2022 stonden er in ons land 12.700 winkelpanden leeg. Dat waren er 1700 minder dan begin vorig jaar. Met 6 procent is de leegstand weer terug op het niveau van 2011, blijkt uit nieuwe cijfers van marktonderzoeker Locatus.

De dalende leegstand wordt volgens het bedrijf vooral veroorzaakt doordat veel winkelpanden vorig jaar een andere functie hebben gekregen. In bijvoorbeeld Roosendaal, Leeuwarden, Rijswijk en Amsterdam werden oude winkels omgebouwd tot woonruimte.

Maar er is nog een andere ontwikkeling. In sommige branches zijn de afgelopen jaren door de sterke opkomst van internet zo veel winkels verdwenen, dat de bodem onderhand wel bereikt lijkt. En dat er zelfs weer ruimte ontstaat voor nieuwe zaken.

Meer speelgoedzaken

Na jaren van daling ziet Locatus een opleving bij juweliers, kookwinkels en zaken voor bijvoorbeeld postzegels en munten.

"Maar het geldt bijvoorbeeld ook voor de speelgoedbranche", zegt Locatus-directeur Gertjan Slob. "In 2004 telde ons land nog ruim 1100 speelgoedwinkels, daar waren er nog ruim 600 van over. Nu zien we aan de cijfers dat het aantal speelgoedzaken weer licht stijgt. Op een bepaald moment zal er tussen internet en de 'ouderwetse' fysieke winkels weer een soort evenwicht ontstaan en zullen stenen winkels het beter gaan doen."

Rob Antonissen van het vakblad Speelgoed+Hobby heeft een logische verklaring: "De keten Bart Smit is helemaal verdwenen en Intertoys maakte na een faillissement een doorstart, maar wel met een halvering van het aantal zaken. In heel veel steden en dorpen zijn daardoor 'witte vlekken' ontstaan. In Weert bijvoorbeeld was twee jaar lang geen volwaardige speelgoedwinkel te vinden. Die plek is weer ingevuld door een Intertoys-franchisenemer."

Speelgoed is emotie

"Laat ik eens een speelgoedzaak openen...ondanks internet", dacht Sebastiaan Mulder. Hij opende in Elburg een Top1Toys-winkel. En dat is best gedurfd, want speelgoed was jarenlang één van de bestverkochte artikelen via internet. Het leidde niet voor niets tot de ondergang van Bart Smit en een stevige reorganisatie van Intertoys. Ook Blokker sloot zijn speelgoedzaken en Toys XL verdween uit de winkelstraat.

"Ik zit al jaren in deze markt en ik zie dat speelgoed een emotie-artikel is", stelt Mulder. "Als je met kinderen op stap gaat, zoals hier in Elburg, dan ontkom je er niet aan om even een speelgoedwinkel binnen te lopen. Gericht zoeken doen mensen misschien op internet, maar speelgoed aanraken doe je hier."

Ook Elburg zat heel even zonder volwaardige speelgoedwinkel: "Nu dus weer wel. En Elburg is hartstikke interessant. Zomers heb je hier heel veel toeristen - en die mensen geven flink geld uit - en dan natuurlijk het najaar met Sinterklaas. Dus ik heb twee piekmomenten per jaar", zegt hij.