Dit weten we over de bestorming van Braziliaanse overheidsgebouwen

Na enkele uren kregen ordediensten de situatie weer onder controle, maar verwacht wordt dat de nasleep van de bestorming nog lang gaat duren. De vraag is onder meer hoe de bestorming, die wordt vergeleken met die van het Amerikaanse Capitool in 2021, kon gebeuren en wat die betekent voor het kersverse presidentschap van Lula, die nog maar week geleden werd beëdigd.

Het 'Plein van de Drie Machten' in Brasilia was gisteren het decor van chaotische taferelen. Duizenden aanhangers van oud-president Bolsonaro vielen de drie overheidsgebouwen binnen rondom het plein in de Braziliaanse hoofdstad: het parlementsgebouw, het hooggerechtshof en het presidentieel paleis.

Latijns-Amerikacorrespondent Boris van der Spek:

"Bolsonaro heeft nooit afstand genomen van de onbewezen uitspraken die hij voor de verkiezingen heeft gedaan, namelijk dat hij alleen door fraude zou kunnen verliezen. Daardoor denken zijn aanhangers dat Lula's winst gestolen is en is er sindsdien sprake van spanning en dreiging in Brazilië.

Om die reden werden bij de beëdiging van Lula als president vorige week veel veiligheidsmaatregelen genomen. Bij de demonstratie van gisteren waren die er niet, terwijl er volgens lokale media wel signalen waren dat die uit de hand kon lopen. Veelgehoorde kritiek is nu dat de politie en veiligheidsdiensten onvoldoende hebben ingegrepen - of zelfs van tevoren van de bestorming afwisten.

De vraag is wie hier politieke verantwoordelijkheid voor gaat dragen. Lula heeft de deelstaatregering van Brasilia al aan de kant geschoven en de hoogste veiligheidschef van Brasilia ontslagen. De verwachting is dat er nog meer koppen zullen rollen. Veel mensen op hoge posities zijn aangesteld door Bolsonaro en zijn nog steeds loyaal aan hem. De vraag is welke rol zij hebben gespeeld in de bestorming. Eén ding is duidelijk: Lula wilde president zijn van heel Brazilië, maar deze aanval toont aan hoe verdeeld het land is."