Prins Harry wil met veelbesproken boek grip krijgen op 'eigen verhaal'

De autobiografie van de Britse prins Harry is een poging om weer grip te krijgen op zijn eigen verhaal, "na 38 jaar van verdraaiing en vervorming door anderen". Dat heeft hij gisteravond gezegd in een interview over het boek met de Britse zender ITV.

Uit de autobiografie, die pas dinsdag officieel uitkomt, lekten donderdag al veel details uit doordat het boek per ongeluk al in Spaanse boekhandels te koop was. Net als in de Netflix-serie van Harry en zijn vrouw Meghan Markle komt de Britse koninklijke familie er in de autobiografie niet goed vanaf.

In het ITV-interview stelt Harry dat hij nog steeds houdt van zijn familie en dat niets van wat hij heeft gedaan is bedoeld om hen te beschadigen. Hij zegt dat hij hoopt dat zijn familieleden zijn boek zullen lezen, hoewel hij niet denkt dat ze dat echt zullen doen. Volgens de prins hebben ze geen bereidheid getoond tot verzoening.

Onbewuste vooroordelen

Het boek van Harry is onderdeel van een reeks uitingen waarmee hij en zijn vrouw de publiciteit zoeken. In maart 2021 sprak het stel zich in een interview met Oprah Winfrey onder meer uit over Meghans geestelijke gezondheid. Ook stelde de voormalige actrice in dat televisiegesprek dat de huidskleur van haar kind een punt van zorg was binnen het Britse koningshuis.

In het interview op ITV ontkent de prins dat hij en Meghan zijn familie daarmee racistisch hebben genoemd. "Er is een verschil tussen racisme en onbewuste vooroordelen", zegt hij. Volgens Harry heeft de Britse pers het woord racisme gebruikt, en niet het stel zelf. "Heeft Meghan ooit gezegd: 'Ze zijn racistisch'?"

'Naar bed met de duivel'

Over zijn stiefmoeder zegt Harry in het tv-interview dat Camilla een "campagne" heeft gevoerd om te kunnen trouwen met zijn vader Charles. Hij wijst haar aan als de persoon achter lekken naar de pers over gesprekken die ze met kroonprins William had.

Later in het gesprek zegt Harry over de relatie van sommige leden van zijn familie met de pers: "Deze familieleden hebben besloten om het bed met de duivel te delen." Ze deden dit volgens hem "om hun imago te herstellen".

Posttraumatische stress

In het televisiegesprek ging Harry ook in op het dodelijke ongeluk van zijn moeder Diana. Hij zegt dat hij op zijn verzoek de foto's van zijn verongelukte moeder Diana op de plek van het ongeval gezien.

"Ik ervoer posttraumatische stress na mijn moeders dood. Ik begon te begrijpen wat de betrokkenheid was van de paparazzi die haar achterna jaagden."

Ook zegt Harry dat hij zich pas tijdens het schrijven van zijn boek realiseerde hoe moeilijk het voor zijn vader moet zijn geweest om hem en zijn broer te vertellen over het overlijden van hun moeder.