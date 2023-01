'Weghorst naar Manchester United halen is gevaarlijke zet van Ten Hag'

Dit artikel is een verslag van gesprekken in het opiniërende voetbalpraatprogramma Studio Voetbal. Onderaan dit artikel zijn video's terug te vinden van andere onderwerpen. Presentator Sjoerd van Ramshorst neemt met Pierre van Hooijdonk, Ibrahim Afellay, Arno Vermeulen en John van 't Schip de voetbalweek door. Kijk de hele uitzending hier terug.

Het transferverhaal van afgelopen weekend was de mogelijke overgang van Oranje-international Wout Weghorst naar Manchester United. De spits wordt momenteel door Besiktas gehuurd van Burnley, maar United-trainer Erik ten Hag zou hem in de tweede helft van het seizoen willen huren. "Een slimme zet", zegt Arno Vermeulen in Studio Voetbal. "Ze hebben geen pinchhitter, geen speler voor Plan-B en we weten dat dat tegenwoordig heel belangrijk is. Veel clubs hebben dat probleem. Barcelona heeft hetzelfde. Die hadden Luuk de Jong beter kunnen houden. Om zo'n speler te halen die overal op loopt, is slim. Het is een kleine markt."

Wout Weghorst gaat mogelijk op huurbasis naar Manchester United. Voer voor discussie aan tafel bij Studio Voetbal. - NOS

Pierre van Hooijdonk ziet geen klassieke pinchhitter in de man die op het WK als invaller twee goals maakte tegen Argentinië. "Ik denk meer aan een Luuk de Jong als je een pinchhitter zoekt. Ik zie in Weghorst niet de stormram of het aanspeelpunt in de lucht. Daaromheen kan hij uitstekend fungeren, zo heeft hij op het WK laten zien." Besiktas weet van niets Weghorst maakte zaterdagavond de tweede goal van Besiktas tegen Kasimpasa (2-1) en vierde zijn goal uitgebreid met de fans. Hij raakte het clublogo aan, maakte een hartje en zwaaide. Een afscheid? Verschillende media dachten van wel. Besiktas liet echter weten van niets te weten.

Besiktas have no idea why Wout Weghorst was saying goodbye to fans 😂 pic.twitter.com/FCn1qP0a2s — Match of the Day (@BBCMOTD) January 8, 2023

John van 't Schip snapt een eventuele keuze van Ten Hag voor Weghorst: "Hij brengt iedere keer energie mee, waardoor er iets verandert in de aanval." Daar is Ibrahim Afellay het mee eens: "Het is een speler die je brengt als je iets wil forceren." "Ze hebben geen echte spits bij United", weet Vermeulen. "Het is wat dat betreft een beetje armoede. Ze hebben allemaal aanvallers die liever van de zijkant komen. Ze willen er in ieder geval een echte spits bij." Een nieuwe rubriek in Studio Voetbal: de Muurligger, een gesproken column van schrijver en columnist Hugo Borst. De eerste editie gaat over Wout Weghorst.

Een nieuwe rubriek in Studio Voetbal: de Muurligger, een gesproken column van schrijver en columnist Hugo Borst. - NOS