Vanavond op tv: Anti-regeringsprotest in Israël • Afghanen vertrekken massaal

De protesten richten zich onder meer op de hervormingen die de minister van justitie wil doorvoeren, die de regering en het parlement meer invloed geven ten koste van de rechterlijke macht. We bespreken die hervormingen en de onvrede over de regering met de Nederlands-Israëlische antropologe (UvA) Erella Grassiani .

In de Israëlische stad Tel Aviv hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen de nieuwe regering van premier Benjamin Netanyahu. De demonstranten hekelen de nieuwe coalitie, de meest rechtse en conservatiefste ooit in Israël.

Afghanen vertrekken, en niet naar Europa

Afghanen verlaten massaal hun land, vooral vanwege de armoede. De Afghaanse economie is sinds de Taliban de macht overnamen totaal ingestort.

In Europa merken we er niet veel van, want de meesten gaan naar buurlanden als Pakistan en Iran om te werken. Om daar te komen, steken ze illegaal de grens over. Verslaggever Zainab Hammoud ziet hoe het deze mensen vergaat en wat en wie ze vinden op hun weg.