Djokovic ontdoet zich van Nadal-adept en kan record vestigen

Novak Djokovic heeft voor de tiende keer de finale van het masterstoernooi van Rome gehaald. De viervoudig winnaar uit Servië had wel de handen vol aan de 21-jarige Noor Casper Ruud: 7-5, 6-3.

De gedroomde eindstrijd was Djokovic tegen Rafael Nadal, maar de Spanjaard verloor gisteren in de halve finales van Diego Schwartzman. De Argentijn strijdt later op de avond met de Canadees Denis Shapovalov om de andere finaleplek. De finale is maandag.

Djokovic kan Nadal voorbij

Als Djokovic het toernooi in Rome wint, is dat zijn 36ste masterstitel. Hij deelt het record (35) nu met Nadal. Roger Federer staat op 28 titels.